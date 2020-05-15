Європарламент підтримав пропозицію Єврокомісії виділити Україні 1,2 млрд євро на боротьбу з наслідками COVID-19
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Європейський парламент 547 голосами "за" підтримав пропозицію Європейської комісії надати Україні 1,2 млрд євро на боротьбу з економічними наслідками пандемії коронавірусу.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Інтерфакс-Україна.
Результати голосування в п'ятницю в Брюсселі були оголошені в рамках пленарного засідання Європарламенту. Проти проголосувало 93 депутати з 687, які взяли участь у голосуванні.
Більшість депутатів проголосували дистанційно через обмежувальні заходи, запроваджені у зв'язку з пандемією COVID-19.
Тепер пропозицію Єврокомісії ще має затвердити Рада ЄС.