28 російських медіа потрапили до списку санкцій РНБО

Рада національної безпеки та оборони України (РНБО) включила в список юридичних осіб, до яких застосовуються додаткові санкції, 28 російських медіакомпаній, зокрема ТОВ "СТС Медіа" (Москва).

Про це йдеться в оприлюдненому на сайті президента України додатку до рішення РНБО від 14 травня 2020 року, інформує Цензор.НЕТ.

Санкції запроваджено стосовно ТОВ "Телерадіокомпанія "Медіапрофіль Крим", ТОВ "Русское радио-Крим", ТОВ "Гранд Медіа", ТОВ "Ніка Медіа", ТОВ "Технологія мовлення", АНО "Телерадіокомпанія "Крим", ТОВ "максимум- Крим", АНО "Громадська кримськотатарська телерадіокомпанія", ТОВ "Телерадіокомпанія "Медіапрофіль", ТОВ "Медіагруп "ФМ", Державна автономна установа міста Севастополя "Севастопольська телерадіокомпанія" (всі - Сімферополь), ТОВ "Русское радио Іваново" (Іваново), ТОВ "Радіокомпанія Радіо Рокс-Регіон" (Краснодар), ТОВ "Телерадіокомпанія "Сан-Фуете" (Феодосія), ТОВ "Прорадіо" (Кострома) і ТОВ "Медіа ТБ Севастополь" (Севастополь).

Читайте також: Зеленський зняв санкції з російського бізнесмена Федоричева, компанія якого допомагала в боротьбі з коронавірусом

Крім того, до списку санкцій внесли московські ТОВ "Стайл медіахолдинг", АТ "Регіональний радіоканал", ТОВ "Національний спортивний телеканал", ТОВ "СТС Медіа", ЗАТ "Міждержавна телерадіокомпанія "Мир", АТ "Мережа телевізійних станцій", ТОВ "Спас ТВ", АТ "Новий канал", ТОВ "Профмедіа ТВ" (належить російському бізнесменові Володимиру Потаніну), ТОВ "Телеканал ТВ3", ТОВ "Телекомпанія п'ятниця", "Муз ТВ Операційна компанія".

У список санкцій також потрапив московський "Видавничий дім "Комсомольская правда".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Заборона російських соцмереж позбавляє країну-агресора одного з інструментів у гібридної війні проти України, - Порошенко

Серед запроваджених терміном на три роки санкцій щодо цих медіакомпаній - обмеження прав користування майном, обмеження торгових операцій, перешкоджання виведенню капіталу за межі України, зупинка виконання економічних і фінансових зобов'язань, анулювання або призупинення дії ліцензій і дозволів за видом діяльності та заборона користування радіочастотним ресурсом України.

Серед іншого санкції передбачають припинення культурних обмінів, наукового співробітництва, освітніх і спортивних контактів, розважальних програм з іноземними державами та іноземними юридичними особами, а крім того - анулювання офіційних візитів, засідань і переговорів із питань укладення договорів чи угод.