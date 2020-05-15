Новини

Російському виконавцю Долматову (репер Гуф) заборонено в'їзд в Україну, - СБУ

5 86350
Російському виконавцю Долматову (репер Гуф) заборонено в'їзд в Україну, - СБУ
В СБУ прокоментували анонс гастрольного туру по Україні російського репера Гуфа (Олексія Долматова).

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться у Фейсбуці на сторінці СБУ.

У повідомленні зазначається: "Нещодавно на своїй інстаграм-сторінці громадянин РФ Олексій Долматов, він же – репер "Гуф", анонсував гастрольний тур містами України.

СБУ повідомляє: Долматову заборонено в'їзд на територію України через виступ у тимчасово окупованому Криму - до 1 березня 2021 року. Як мінімум. Тому відвідати Україну він може тільки уві сні".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Чотирьох російських акторів не пустили в Україну, - Держприкордонслужба

Автор: Христина Бедрик

Читайте Цензор.НЕТ у Telegram 

Топ коментарі

  • Вася Шевченко #371210
    итить колотить...ну ? и как теперь жить... всем нам? )))))))
  • кацахол
    Российский рэп-исполнитель Гуф (Алексей Долматов) открывает в Киеве магазин одежды собственного бренда LUGANG. 40-летний музыкант, которому запрещен въезд в Украину из-за концертной деятельности на территории оккупированного Крыма, также анонсировал всеукраинский тур.
    Guf опубликовал в своем Instagram видео с песней, в которой рассказал о работе магазина на улице Пирогова в Киеве.
    "Сейчас магазин работает онлайн, но, как только закончится карантин, магазин откроется - и вы сможете познакомиться с брендом и быть на стиле", - написал скандальный артист в посте.
    Ролик можно просмотреть по https://www.instagram.com/p/CAIxJXHIvpf/?utm_source=ig_embed этой ссылке.
    В магазине продаются футболки, худи и анораки из коллекции Гуфа с фирменным принтом в виде линии - контура сталинских высоток в центре Москвы. На странице украинского представителя бренда в Instagram указаны цены на изделия: оранжевый анорак и черные худи продают по 1870 грн, черный свитшот за 1450 грн, футболки за 1200 грн и прочее.
  • Eugene Homenko
    Кацапські "репери" є, а афроамериканських частушочників\балалайочників немає, чому так, скепоносці?
Дивитись усі коментарі
ТОП-новини
всі новини