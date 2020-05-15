Зеленський присвоїв звання генерал-майора начальнику інституту авіації та ППО університету ім. Черняховського Тюріну
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Президент України Володимир Зеленський присвоїв звання генерал-майора Віталія Тюріну - начальнику інституту авіації та протиповітряної оборони Національного університету оборони України ім. І.Черняховського.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на офіційний сайт президента.
"Присвоїти військове звання генерал-майора полковнику Тюріну Віталію Вікторовичу - начальнику інституту авіації та протиповітряної оборони Національного університету оборони України імені Івана Черняховського", - сказано в указі глави держави від 15 травня.