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Зеленський присвоїв звання генерал-майора начальнику інституту авіації та ППО університету ім. Черняховського Тюріну

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Зеленський присвоїв звання генерал-майора начальнику інституту авіації та ППО університету ім. Черняховського Тюріну
Президент України Володимир Зеленський присвоїв звання генерал-майора Віталія Тюріну - начальнику інституту авіації та протиповітряної оборони Національного університету оборони України ім. І.Черняховського.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на офіційний сайт президента.

"Присвоїти військове звання генерал-майора полковнику Тюріну Віталію Вікторовичу - начальнику інституту авіації та протиповітряної оборони Національного університету оборони України імені Івана Черняховського", - сказано в указі глави держави від 15 травня.

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Автор: Христина Бедрик

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Топ коментарі

  • Лео Кот
    4-жды уклонист и работавший в цирке паяц, присвоил звание Генерал Майора...
    Только вдумайтесь....
    Украина страна возможностей - США сосать...
  • 5 копійок
    Чотирижди бігун від призову присвоює звання.Зеленский присвоил звание генерал-майора начальнику института авиации и ПВО университета им. Черняховского Тюрину - Цензор.НЕТ 1666
  • Петр Слободян #470386
    какая товопиющая несправедливость - почему президенту украины до сих пор не присвоили звание маршала?
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