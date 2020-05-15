Американський власник судна Trump D просить допомоги у посольства США у зв'язку з діями прокуратури АРК

Прокуратура АРК намагається обмежити пересування судна Trump D. Американський судновласник - компанія PILIN FLEET MANAGEMENT (FLORIDA), LLC - планує звернутися по допомогу до посольства США в Україні, намагаючись відновити справедливість.

У центрі уваги судно SEABREEZE (так називалося Trump D до продажу нинішньому власнику) виявилося два роки тому. У 2018 воно було заарештоване після закінчення навантаження зерна, яке мало вирушити в Іспанію. Власників звинуватили в тому, що вони добували пісок неподалік від Криму без дозволу української влади. З тих пір ніяких доказів цього правоохоронці не виявили. Більш того, арештоване судно також не сильно цікавило прокуратуру - останні слідчі дії (обшук) були проведені на судні ще 28 квітня 2018 року.

У суді справа не розглядалася по суті. Навпаки, прокуратура АРК ретельно перешкоджала процесу - відводила суддів, клопотала про скасування і перенесення судових засідань. Незважаючи на всі зусилля, за два роки ніяких доказів причетності судна-зерновоза до перевезення піску надано не було. Всі дані, якими оперує прокуратура - відомості реєстру Equasis, і ніякої таємниці в них немає, а тим більше складу правопорушення.

У підсумку, через два роки, Приморський районний суд м. Одеси задовольнив клопотання адвокатів колишніх судновласників на зняття арешту. Більш того, в рішенні суду зазначено, що судно SEABREEZE не має ніякого відношення до судна-земснаряду Pechora, щодо якого прокуратура висуває звинувачення в незаконному видобутку піску.

Після рішення суду корабель був проданий американській компанії PILIN FLEET MANAGEMENT (FLORIDA), LLC і перейменований в Trump D. Але прокуратура АРК розповсюдила прес-реліз, де ставить під сумнів рішення суду і вимагає його перегляду. У такій ситуації новий власник не може скористатися законно придбаним майном, а судно і далі ризикує залишатися в порту Південний.

Такі дії прокуратури не тільки йдуть врозріз з нормами міжнародного права, а й негативно впливають на імідж України як правової держави. У прокуратури АРК було достатньо часу для збору доказів і проведення розслідування, але навіть якщо вони хочуть продовжувати слідчі дії, то новий власник не має до них ніякого відношення і це не може бути приводом для обмеження його прав розпоряджатися майном.