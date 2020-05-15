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Розраховуємо впродовж двох тижнів отримати транш макрофінансової допомоги від Євросоюзу, - Шмигаль

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Розраховуємо впродовж двох тижнів отримати транш макрофінансової допомоги від Євросоюзу, - Шмигаль
У п'ятницю, 15 травня, відбулася віртуальна зустріч прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля з Виконавчим віцепрезидентом Європейської комісії Валдісом Домбровскісом.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Урядовий портал.

"Шмигаль подякував Європейському Союзу за виділення 190 млн євро для системи охорони здоров'я, малих і середніх підприємств, малих ферм, громадянського суспільства і постраждалих від конфлікту регіонів Сходу і Півдня України, щоб подолати COVID-19.

Прем'єр-міністр України також висловив сподівання у найближчі два тижні отримати транш макрофінансової допомоги від Євросоюзу", - сказано в повідомленні.

Глава українського уряду також запевнив Домбровскіса в продовженні системних реформ і підкреслив важливість співпраці, щоб спільними зусиллями протистояти викликам, що з’явились через пандемію.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Європарламент підтримав пропозицію Єврокомісії виділити Україні 1,2 млрд євро на боротьбу з наслідками COVID-19

Автор: Христина Бедрик

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Топ коментарі

  • Перехватчик
    Рассчитываем в ближайшие две недели получить транш макрофинансовой помощи от Евросоюза, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 954
  • Юрій Ан
    Опять обделались.
    Президент пообіцяв премії у розмірі 200-300 відсотків медикам, які борються з коронавірусом. Президент майже виконав, а точніше переклав виконання своєї гучної обіцянки на місцеві та обласні бюджети. Грошей з державного бюджету на виплату премій в область не надходило. На Тернопільщині забрали кошти в одних лікарнях, щоб віддати премії іншим.

    Так, на Тернопільщині забирають фінансування на період жовтня-грудня у семи медичних закладів на суму 3 мільйони 473 тисячі гривень, щоб заплатити 300 відсотків премії медикам за березень у Тернопільській області, які сьогодні борються з коронавірусом.

    Отже, забирають в одних і залишають їх ні з чим, щоб інші отримали обіцяні президентом надбавки та премії.

    Депутатська комісія з питань бюджету з подання ТОДА прийняла рішення забрати кошти у :Тернопільського регіонального фтизіопульмонологічного медичного центру - на суму 1 960,516 тис. гривень, Більче-Золотецької обласної фізіотерапевтичної лікарні реабілітації - на суму 189,443 тис. гривень, Почаївської обласної психоневрологічної лікарні - 315,6 тис. гривень, Тернопільського обласного клінічного шкірно-венерологічного диспансеру - 157,3 тис. гривень, Тернопільської обласної лікарні "Хоспіс" - 454,3 тис. гривень, Тернопільської обласної клінічної психоневрологічної лікарні - 207,631 тис. гривень,Заліщицькому дитячому центру медичної реабілітації - 188,31 тис. гривень.
  • Eugene Homenko
    Де той гусь подівся, що викладав карикатуру на Порошенка, з дописом "я бачу транш"?
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