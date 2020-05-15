Китай тестує на добровольцях вже п'яту вакцину від COVID-19

Китай випробовує п'ять вакцин від коронавірусу на групі добровольців.

Про це заявив директор Національної комісії охорони здоров'я КНР Цзен Ісинь, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Він пояснив, що на даний момент не спостерігається жодних "серйозних небажаних реакцій" серед 2575 осіб, які беруть участь у випробуванні цих п'яти вакцин.

"Згідно з планами, якщо все буде гаразд, то друга фаза клінічних випробувань цих проєктів завершиться в липні цього року", - сказав Цзен Ісинь.

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Він додав, що ще низка препаратів, які претендують на роль вакцини від коронавірусу, очікує схвалення для початку клінічних випробувань.

При цьому чиновник не уточнив, коли можуть остаточно завершитися випробування вакцин, що складаються з трьох фаз.

На думку експертів, на розробку ефективної вакцини проти коронавірусу має піти не менше 12-18 місяців.