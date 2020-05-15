МЗС РФ назвало "актом цензури" санкційну заборону в Україні соцмереж "ВКонтакте" та "Одноклассники"
Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні на сайті МЗС РФ.
"Укотре українське керівництво продемонструвало на практиці, що не збирається переглядати дискримінаційну і протиправну політику щодо російських медіаресурсів", - сказано в повідомленні.
На думку російських дипломатів, заборона спрямована на "зачистку інформаційного простору країни від альтернативних точок зору".
Крім того, російський МЗС назвав рішення Зеленського свавіллям і звинуватив Україну в тому, що на її території "журналістська діяльність давно пов'язана з ризиком для життя і свободи".
У зовнішньополітичному відомстві РФ стверджують, що "київська влада веде послідовну політику репресій щодо ЗМІ".
Раніше повідомлялося, що президент України Володимир Зеленський продовжив на три роки заборону на російські інтернет-ресурси, зокрема соціальні мережі "ВКонтакте" і "Одноклассники".