Місцева влада може скасувати пом'якшення карантину, - Ляшко

Пом'якшення карантину відбуватиметься тільки в областях, які відповідатимуть чотирьом розробленим міністерством охорони здоров'я критеріям.

Про це заступник міністра охорони здоров'я, головний санітарний лікар України Віктор Ляшко заявив в ефірі ТСН, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми вийшли на плато і бачимо, що з такою кількістю випадків коронавірусної хвороби щоденно наша система охорони здоров'я справляється. Ми бачимо, що завантажених ліжок, які відведені під коронавірусну хворобу, не перевищує 10-12%, кількість ліжок у відділеннях інтенсивної терапії в районі 70 на день занято щодня, тому будемо говорити, що в такому випадку система справляється. А для нас, коли ми запроваджували карантин, головне було – не паралізувати систему охорони здоров'я", - розповів Ляшко.

За словами головного санлікаря, під час подальшого пом'якшення карантину влада хоче керуватися чотирма критеріями і знімати обмеження тільки в областях, які підпадають під всі 4.

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"Це рівень захворюваності на 100 тисяч населення за останні 14 днів, відсоток заповненості ліжок, які відведені для хворих на коронавірусну хворобу, рівень тестування за останні сім днів і це показник R, який порівнює динаміку зростання захворюваності за минулий тиждень, порівняно з попереднім", - пояснил Ляшко.

Якщо ситуація в окремих областях буде погіршуватиметься, місцева влада зможе скасовувати пом'якшення карантину.

"В разі, якщо динаміка розпочинається до погіршання після запуску громадського транспорту і органи місцевого самоврядування роблять відповідний аналіз, вони мають рішенням відповідної комісії техногено-еклогічної безпеки та надзвичайних ситуацій повернутися до попереднього етапу і зробити такі обмеження, які діяли до пом'якшення, яке запровадив Кабінет міністрів України", – наголосив Ляшко.