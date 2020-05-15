МОЗ готує порядок проведення масового тестування на коронавірус, - Ляшко

Масове тестування українців на коронавірус розпочнеться після затвердження Міністерством охорони здоров'я алгоритмів проведення та використання результатів.

Про це в ефірі 1+1 повідомив головний санітарний лікар України Віктор Ляшко, інформує Цензор.НЕТ.

"Це тестування – так званий імуно-ферментний аналіз, який стане доступний у двох випадках: перше – сьогодні міністр охорони здоров'я підпише наказ, в якому будуть чітко прописані алгоритми тестування і використання результатів цього тестування в залежності від рівня виявлених тіл та імуноглобулінів в крові та біологічному матеріалі, який буде досліджуватися.

Також буде залежати від наявності даних тестів на території нашої держави. Ми говоримо про масовість цього тестування в конкретному розумінні слова "масовість" – воно буде доступніше, ніж тестування методом ПЛР, оскільки спроможність лабораторій нашої держави проводити таке тестування – близько мільйона тестів на добу. Головне – щоб вони були наявні і використовувалися для проведення цього тестування.

В той же час для діагностичної мети будуть використовуватися тестування в разі, якщо буде характерна клінічна картина і тест буде позитивним по двох імуноглобулінах", – сказав Ляшко.

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