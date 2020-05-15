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МОЗ готує порядок проведення масового тестування на коронавірус, - Ляшко

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МОЗ готує порядок проведення масового тестування на коронавірус, - Ляшко
Масове тестування українців на коронавірус розпочнеться після затвердження Міністерством охорони здоров'я алгоритмів проведення та використання результатів.

Про це в ефірі 1+1 повідомив головний санітарний лікар України Віктор Ляшко, інформує Цензор.НЕТ.

"Це тестування – так званий імуно-ферментний аналіз, який стане доступний у двох випадках: перше – сьогодні міністр охорони здоров'я підпише наказ, в якому будуть чітко прописані алгоритми тестування і використання результатів цього тестування в залежності від рівня виявлених тіл та імуноглобулінів в крові та біологічному матеріалі, який буде досліджуватися.

Також буде залежати від наявності даних тестів на території нашої держави. Ми говоримо про масовість цього тестування в конкретному розумінні слова "масовість" – воно буде доступніше, ніж тестування методом ПЛР, оскільки спроможність лабораторій нашої держави проводити таке тестування – близько мільйона тестів на добу. Головне – щоб вони були наявні і використовувалися для проведення цього тестування.

В той же час для діагностичної мети будуть використовуватися тестування в разі, якщо буде характерна клінічна картина і тест буде позитивним по двох імуноглобулінах", – сказав Ляшко.

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Автор: Христина Бедрик

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Топ коментарі

  • Володимир Мик
    Этого подонка Ляшко нужно срочно отстранять пока он не угробил всю экономику, из за своего желания выслужиться на новом месте и показать свою нужность.
    В реальности, никакого страшного и всеубивающего короновируса не было и нет.
    Смертность не выросла, пос сравнению с прошлым годом.
    Ляшко знает, что он лишний и ненужный. Раньше обходились без его должности и сейчас страна легко обойдётся без него.
    А он лишь заинтересован в запугивании людей, что бы остаться на своей должности и воровать там.
  • Самтакой
    А не пошла бы ты, маленькая птичка.
  • Лариса #401376
    Ляшко, вали с поста вместе с зелеными змиями. Вы плюете на Конституцию и права человека. Никакие тестирования. Иди с ними нах.Себя протестируй и своих детей, идиот. Мало что карантин ввели незаконно так еще и продолжают топтаться над правами человека .Геть, змея.
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