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Зеленський нагородив 18 учених

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Зеленський нагородив 18 учених
З нагоди Дня науки президент Володимир Зеленський відзначив 18 учених державними нагородами.

Відповідний указ глави держави опубліковано на його офіційному сайті, інформує Цензор.НЕТ.

Вчених нагороджено "за вагомий особистий внесок у розвиток вітчизняної науки, зміцнення науково-технічного потенціалу України, багаторічну сумлінну працю та високий професіоналізм".

Президент відзначив учених орденами князя Ярослава Мудрого V ступеня, "За заслуги" I ступеня, "За заслуги" II ступеня, "За заслуги" III ступеня, княгині Ольги III ступеня, Данила Галицького.

Крім того, Зеленський присвоїв звання "Заслужений винахідник України", "Заслужений діяч науки і техніки України", "Заслужений працівник освіти України", "Заслужений лікар України", "Заслужений юрист України" 39 вченим.

День науки в Україні відзначають 16 травня.

Автор: Христина Бедрик

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Топ коментарі

  • Володимир Мик
    Сивохо уже наградил?
    Сегодня Сивохо заявил, что украинская армия причастна к мародёрству на Донбассе.
    Вот таких ублюдков украинофобов как и он сам, Зеленский держит у себя.
    Зеленский наградил 18 ученых - Цензор.НЕТ 7720
  • Zelya Vsyo
    Зеленский наградил 18 ученых - Цензор.НЕТ 8177
  • Orel Orlov
    А где ознакомиться с великими открытиями науки ? А если без сарказма, общался как-то со старичками профессорами из института Электродинамики (обедали вместе в столовке разговорились на тему БТГ)
    В общем электромуравей (мотороллер) и электрособоль- все из полезного- остальное ни о чем. Ну инстик весь в аренде это понятно. Тоже самое связь- Нормативка на нуле.... Про хиию тоже промолчу...
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