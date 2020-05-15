40 посольств і консульств України відновили прийом громадян, - МЗС

40 посольств і консульств України з урахуванням епідеміологічної ситуації повністю або частково відновили консульський прийом громадян.

Про це Міністерство закордонних справ повідомляє на своїй сторінці в Фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"З урахуванням епідеміологічної ситуації 40 посольств та консульств України повністю або частково відновили консульський прийом громадян. Прийом відвідувачів відбувається з обов’язковим дотриманням санітарно-протиепідемічних правил країни перебування, рекомендацій ВООЗ та МОЗ України", - говориться в повідомленні.

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З метою створення максимально безпечних умов для відвідувачів та консулів, посольства України у Великій Британії, Ізраїлі, Латвії, Нідерландах, ФРН розпочали роботу з використанням попереднього запису через Інтернет засобами електронної черги МЗС.

У тих країнах, де ще не послаблені карантинні заходи, забезпечується опрацювання невідкладних консульських питань, пов’язаних з пандемією коронавірусу та надзвичайними ситуаціями з громадянами України. До таких ситуацій, зокрема належать смерть, арешт, втрата документів, необхідних для нагального повернення в Україну тощо.



