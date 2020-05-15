"Слуга народу" Дубінський заявив, що його не пустили на ток-шоу до Шустера. Організатори кажуть, що чекали його в скайпі і не можуть порушувати карантин. ВIДЕО

Довкола запрошення до участі в програмі "Свобода слова Савіка Шустера" депутата зі "Слуги народу" Олександра Дубінського виник скандал.

Як передає Цензор.НЕТ, Дубінський у Фейсбуці написав: "Савік Шустер обі#рався, і в студію мене не пустив. А я так хотів розповісти, як його власник на#бує кожну українську родину з допомогою в.o. міністра енергетики Буславець.

У студії залишилися самі підгодовані негідники, які вам зараз облямовують зниження потужностей АЕС і найвищий тариф на зелену енергетику в світі".

Зі свого боку, один із журналістів каналу в кулуарах заявив, що Олександра Дубінського запрошували до участі в програмі по скайпу, оскільки в студії точно розрахована кількість людей, які можуть перебувати, згідно з правилами карантину. Він підкреслив, що порушувати карантинні правила ніхто не буде, оскільки відстань між гостями має бути не менше 1,5 метра. Він заявив, що інші учасники програми погодилися на участь у скайпі, проте "слуга народу" скайпу не захотів.

Також, за словами журналіста, програма готує офіційну позицію з цього питання.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Зелена альтернатива?": На "Свободі слова Савіка Шустера" обговорять енергетичну галузь України