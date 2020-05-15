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"А мені ця ідея подобається", - Богдан про висунення кандидатом на мери Києва

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"А мені ця ідея подобається", - Богдан про висунення кандидатом на мери Києва
Колишній голова Офісу президента України Андрій Богдан прокоментував чутки про можливу участь у виборах мера Києва.

Як передає Цензор.НЕТ, на запитання журналіста НВ про те, чи буде він балотуватися на пост мера Києва, Богдан відповів: "А мені ця ідея подобається".

Напередодні колишній народний депутат Сергій Лещенко у своєму Telegram написав, що у фракції Слуга народу активно обговорюється можливе висунення Андрія Богдана на виборах мера Києва.

"Публічно це рішення не оголошено, але депутати, які спілкуються з колишнім главою Офісу президента, кажуть, що Богдану набридло сидіти на політичному карантині", - заявив він.

Автор: Христина Бедрик

Топ коментарі

  • Olga A #374484
    Ехай нах..й!
  • Olga A #374484
    Это полный ппц: нашему подельнику надоело сидеть на политическом карантине, а давайте разнообразим его никчемную жизнь и выдвинем на мэра?!
    Эти дегенераты обнаглели вконец!
  • Who’s Here
    Лучше 1 старый добрый Кличко, чем 2 новых зебила, так что зебилы гуляйте, в Киеве пошлют ваших зебилов нах на выборах и снова выберут Кличко
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