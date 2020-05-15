Зеркаль про "Північний потік-2": "Збереження транзитної ролі України все ще під питанням"
Про це написала у Фейсбуці радниця глави правління "Нафтогазу" Лана Зеркаль, інформує Цензор.НЕТ.
Зеркаль пояснила: ухвалене Німеччиною рішення означає, що "Газпром" не зможе одноосібно використовувати трубу "Північного потоку-2" для транзиту свого газу.
"За російським законодавством, Газпром користується монопольним правом добувати й експортувати газ. Отже, це рішення може спонукати РФ таки наблизитися до європейських норм функціонування газового ринку і провести анбандлінг Газпрому", - пояснила Зеркаль.
Також за європейськими правилами одна компанія не може використовувати більше половини потужностей трубопроводу. "Отже, в такому випадку, навіть якщо проєкт буде завершено, Росія зможе використовувати його проєктні транзитні потужності (55 млрд куб. метрів на рік) тільки наполовину", - зазначила Зеркаль.
"Втім, збереження транзитної ролі України все ще під питанням. Якщо трубопровід буде добудовано, наш транзит із високою ймовірністю дорівнюватиме нулю", - вважає радник голови правління "Нафтогазу".
Зараз, за словами Зеркаль, вирішальне значення для блокування будівництва мають санкції США.
"Як відомо, російський трубоукладач "Академік Черський" вже зайшов у німецький порт Мукран, де розташовано логістичний центр Nord Stream 2 AG і зберігаються матеріали для завершення будівництва. Наші американські партнери запевняють, що Газпрому не вдасться задіяти свій флот без ризику для всієї компанії і її акціонерів потрапити під жорсткі санкції США", - підсумувала Зеркаль.
15 травня Німеччина відмовила у звільненні "Північного потоку-2" від правил газової директиви ЄС.