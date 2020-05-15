Путін контролює 50% новинних каналів в Україні. А отже - на 50% може легко контролювати уми та серця українців, - Яценюк

Дезінформація - це один із найбільших викликів сучасності, на який треба реагувати негайно.

Таку думку висловив Прем’єр-міністр України 2014-2016 років, засновник Фонду "Відкрий Україну" та Київського Безпекового Форуму Арсеній Яценюк під час онлайн-дискусії КБФ 15 травня, передає Цензор.НЕТ.

"На мою думку, вже немає справжньої повноцінної свободи слова. Що ми спостерігаємо зараз у певних частинах світу – те, що можна назвати "свободою брехні". І це найбільший виклик", - підкреслив він.

У сучасному світі, наголосив Арсеній Яценюк, "усе біле можна легко подати як чорне, усе кругле змалювати як квадратне": "Тож я вважаю дезінформацію одним із найбільших викликів, на який треба реагувати негайно".

Нині з дезінформацією борються глобальні ЗМІ, такі як Washington Post, New York Times, - глобальні медіа, які борються за свободу: "Те ж саме відбувається і в Україні, але ми маємо брак простору свободи слова. Йдеться про те, хто володіє засобами масової інформації в Україні, українськими телевізійними каналами. Наприклад, Путін контролює 50% усіх новинних каналів в Україні. А це означає, що він на 50% може легко контролювати уми та серця українців", - сказав засновник КБФ.

Арсеній Яценюк наголосив, що мета Путіна - не транслювати власний наратив, а підірвати правду: "Мета Путіна - принести хаос в Україну і в західний світ. Мета Путіна - підірвати довіру. Довіру до лідерства, довіру до лідерів і до цінностей. І ми повинні з цим боротися – нашою власною правдивою інформацією, реальною свободою слова, ефективною журналістикою та незалежними новинними ЗМІ".

Тема нинішньої дискусії КБФ, організованої Фондом Арсенія Яценюка "Відкрий Україну" - "Хто воює проти світової демократії? " Учасниками розмови стали американська журналістка, лауреатка Пулітцерівської премії Енн Епплбаум; німецька політична і громадська діячка, член Європейського парламенту у 2004-19 роках Ребекка Гармс; американський дипломат, колишній заступник Держсекретаря США з питань Європи та Євразії, координатор санкційної політики США під час адміністрації Президента Обами Деніел Фрід; британський журналіст та автор, запрошений старший науковий співробітник Інституту глобальних справ Лондонської школи економіки Пітер Померанцев; філософ, директор аналітичних проектів "Інтерньюз-Україна", головний редактор ініціативи "UkraineWorld" Володимир Єрмоленко. Модератор - Данило Лубківський, колишній заступник Міністра закордонних справ України, член Наглядової ради фонду "Відкрий Україну".

Київський Безпековий Форум – провідний міжнародний форум України з обговорення проблем миру і безпеки. Заснований у 2007 році.