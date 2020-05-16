Із 16 травня шахтарі приватних шахт почнуть виходити на роботу, - в.о. міністра енергетики Буславець. ВIДЕО

Виконувачка обов'язків міністра енергетики України Ольга Буславець заявила, що за підсумками переговорів з власниками приватних шахт, їхні працівники почнуть виходити на роботу вже 16 травня.

Як передає Цензор.НЕТ, про це вона заявила в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера".

Буславець зазначила: "Сьогодні я проводила нараду з нашими енергетиками. Така нарада відбувається у мене щотижня, тому що всі питання дуже оперативно потребують вирішення. І я вимагала у представника приватних шахт, компанії вивести вже найближчим часом шахтарів на роботу. І мене запевнили, що вже 16 травня працівники "Павлоградвугілля" вийдуть на роботу і будуть отримувати зарплату".

"Дійсно це можна робити і в подальшому і покращувати ситуацію в цьому напрямку, коли ми виконаємо весь перелік заходів. Там є заходи, які напрацьовуються і міністерством, і приймаються урядом і регуляторами і законодавчі акти, які вимагають негайного вирішення парламентом", - зазначила міністр .

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