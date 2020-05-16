Лікарні не повідомили про половину випадків захворювання на COVID-19 серед медиків, - Ляшко
Як передає Цензор.НЕТ, про це в фейсбуці повідомив головний санітарний лікар України Віктор Ляшко.
"Кожен випадок захворювання на COVID-19 серед медичних працівників повинен розглядатися як професійне захворювання!" - підкреслив він.
Тому керівники лікарень мають повідомляти про кожний такий випадок Держслужбі з питань праці, яка має проводити розслідування кожного випадку.
"На жаль, керівники закладів охорони здоров’я нехтують цим. Із понад 3 тисяч випадків захворювання COVID-19 серед медичних працівників станом на зараз повідомлено тільки про захворювання кожного 2-го медика!" - розповів Ляшко.
Санлікар додав, що розслідування на сьогодні завершено тільки в 10 випадках. У 7 з яких встановлено зв'язок між професійною діяльністю та хворобою..
Ляшко обіцяє, що "закривати очі" на цю ситуацію не будуть.
13 травня Кабмін включив COVID-19 в перелік професійних захворювань. Визнання хвороби професійною дозволяє громадянам претендувати на відшкодування шкоди.