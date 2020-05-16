Зеленський провів кадрові перестановки в низці РДА трьох областей
Як передає Цензор.НЕТ, відповідні розпорядження опубліковані на сайті Президента України.
Зокрема, глава держави звільнив Віктора Дудечка з посади голови Локачинської РДА Волинської області - як зазначається, в зв'язку з закінченням терміну повноважень Президента України. Іншим розпорядженням на цю посаду призначено Василя Бакуна.
Зеленський також звільнив Юрія Золкіна з посади керівника Станично-Луганської РДА Луганської області, теж в зв'язку з закінченням терміну повноважень Президента України. Водночас іншим розпорядженням глава держави призначив Золкіна на цю ж посаду.
Також на Луганщині Президент призначив головою Біловодської РДА Катерину Колесникову, а Новоайдарської РДА - Тетяну Новикову.
Ще одним розпорядження Зеленський призначив главою Монастириської РДА Тернопільської області Галину Молчанову.