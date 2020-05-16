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Буславець: У нас найнижчий тариф на електроенергію серед європейських країн

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Буславець: У нас найнижчий тариф на електроенергію серед європейських країн
Тариф на електроенергію для населення в Україні є найнижчими серед країн Європи. Для промислових споживачів в Україні тариф також є низьким.

Як передає Цензор.НЕТ, про це заявила в.о. міністра енергетики Ольга Буславець в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера".

"Тариф для населення у нас найнижчий у європейських країнах. Навіть серед країн-сусідів: Росії, Грузії, Молдови, Білорусі. Найнижчий, якщо порівнювати із середньозваженою ціною - в чотири рази. Тобто це міф і маніпулювання. Обманюють і маніпулюють суспільством , заявляючи про це", - підкреслила Буславец.

Вона також зазначила, що в Україні найнижчі тарифи для непобутових споживачів.

"Тобто для бізнесу і для промисловості, якщо порівнювати середньозважену ціну в європейських країнах, це майже вдвічі менше", - додала глава міністерства.

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Буславець: У нас найнижчий тариф на електроенергію серед європейських країн 01

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Топ коментарі

  • Scorpman Y
    богуславец открито БРЕШЕ: 1 МВт в Украине для побутових коштує 1.6 *1000 = 1600 грн або 1600 : 29 (курс євро) = 55.17 євро... а НЕ 4.5 євро, як вона бреше..
  • Ali Hasan
    Так у нас і заробітна плата нижча в кілька разів у порівнянні з працівниками в ЄС. Тому спочатку підніміть зарплати, а потім ціни на електрику.
  • Володимир Мик
    У нас самая дорогая электроэнергия в мире, это факт.
    В самой развитой и богатой стране Европы Германии - 32,1 евро за 1 МВт, а в Украине - 58 евро за 1 МВт
    Почти в два раза дороже чем в Германии!
    А на графике - обман.
    если верить ему то у нас за 1 МВт - 4,5 евро, значит за 1 КВт - 13 копеек.
    Где, кто у нас платит по 13 копеек за 1 КВт/ч
    Админы, исправьте график, ибо у нас не 4,5 евро а 58 евро за 1Мвт
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