За минулу добу двох українських воїнів поранено, найманці РФ здійснили 9 обстрілів, - штаб ООС

За минулу добу російсько-терористичні війська на Донбасі 9 разів відкривали вогонь по українських позиціях, двоє військовослужбовців мають поранення.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресцентру штабу операції Об'єднаних сил.

"Противник обстріляв наші позиції із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібрів 120 мм та 82 мм, а також гранатометів різних систем, озброєння бойових машин піхоти, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї… Внаслідок ворожих обстрілів двоє українських військовослужбовців зазнали поранень", - сказано в ранковому зведенні штабу.

Зокрема повідомляється, що в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник неподалік Широкиного випустив 5 мін 82-го калібру, а по околицях Старогнатівки вів вогонь з озброєння бойових машин піхоти.

Захисників Водяного окупанти двічі обстріляли із застосуванням озброєння бойових машин піхоти, гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів.

Поруч з населеними пунктами Мар’їнка, Кам’янка та Славне російські найманці використовували гранатомети різних систем та великокаліберні кулемети.

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По українських військовослужбовцях, які виконують завдання в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" збройні формування Російської Федерації двічі вели вогонь поруч Оріхового. Тут загарбники використовували міномети 120 калібру, гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю.

"Підрозділи Об’єднаних сил вжили вичерпних заходів для припинення ворожого вогню та дали адекватну відповідь на усі обстріли противника. Після активного застосування нашими підрозділами штатного озброєння ворог відмовився від подальших злочинних дій.

За даними розвідки, 15 травня наші воїни поранили щонайменше одного російського окупанта.



Від початку поточної доби російські окупаційні війська активності не проявляли.

За поточну добу втрат серед українських захисників немає", – сказано в звіті.

Крім того в штабі наголосили, що випадків захворювання на коронавірусну інфекцію серед особового складу Об'єднаних сил не зафіксовано.





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