"Свобода слова Савіка Шустера" вважає поведінку "слуги народу" Дубінського "провокацією і особистим піаром"

Про те, що "слуга народу" Олександр Дубінський збирається фізично приїхати на ефір програми "Свобода слова Савіка Шустера", редакція дізналася з його повідомлення в фейсбуці менш ніж за годину до початку прямого ефіру.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться на сторінці Шустер LIVE в фейсбуці.

Зазначається, що в п'ятницю, 15 травня в ефірі телеканалу "Україна" вийшла в ефір програма "Свобода слова Савіка Шустера". Головною темою обговорення став стан енергетичної галузі України.

Повідомляється, що до участі в ефірі запрошували Андрія Геруса та Сергія Лещенка. Андрій Герус – відмовився, Сергій Лещенко – не відповів на запрошення. Також серед анонсованих на ефір гостей був і народний депутат України Олександр Дубінський. Його було запрошено долучитися до обговорення через Skype.

"Це запрошення Олександр Дубінський отримав за день до виходу програми. І його участь саме відеозв’язком було підтверджено пресслужбою.

З обіду п’ятниці, у день виходу програми, відповідальні редактори програми "Свобода слова Савіка Шустера" намагалися зв’язатися із паном Дубінським, аби завчасно протестувати із ним Skype-зв’язок. Однак він не відповідав, що підтверджуємо скріншотом листування", - сказано в повідомленні.

Про те, що Олександр Дубінський збирається фізично приїхати на ефір, редакція дізналася із його повідомлення у фейсбуці менш ніж за годину до початку прямого ефіру.

"Охорона не пропустила пана Дубінського до знімального майданчика, оскільки вільних місць у студії не було. Колектив програми "Свобода слова Савіка Шустера" дотримуєтся правил карантину та забезпечує відстань між гостями у півтора метри. Тому максимальна кількість можливих учасників програми в студії – 8 людей. Саме тому панові Дубінському і було запропоновано долучитися до дискусії через Skype.

Народний депутат вийшов у стрім з-під дверей студії "Свобода слова Савіка Шустера", в якому сказав, що через Skype не хоче брати участь в програмі, попри попередні домовленості.

Під час ефіру мобільні номери ведучого Савіка Шустера та його бізнес-партнера Павла Єлізарова були опубліковані в Інтернеті. Після чого на це почалася телефонна атака з невідомих номерів. Цей факт ми сприймаємо не інакше, як провокацію.

Редакція програми "Свобода слова Савіка Шустера" виступає за об’єктивне висвітлення тем ефіру. Саме тому ми завжди запрошуємо різні сторони дискусії. Прикро, що іноді це прагнення завершується особистим піаром окремих українських політиків", - підсумувала редакція програми.

Нагадаємо, в п'ятницю, 15 травня, виник скандал навколо запрошення до участі в програмі "Свобода слова Савіка Шустера" депутата з "Слуги народу" Олександра Дубінського. Зокрема, Дубінський заявив, що його не пустили на ток-шоу до Шустера. Організатори ж кажуть, що чекали його в скайпі і не можуть порушувати карантин.

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