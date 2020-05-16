В Україні четвертий день зростає кількість випадків COVID-19: за минулу добу - 528, всього - 17 858, одужали - 4906

В Україні четвертий день поспіль зростає кількість нових випадків COVID-19. За 15 травня зафіксовано 528 нових випадків зараження.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я.

Станом на 9:00 16 травня в Україні 17858 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 497 летальних, 4906 пацієнтів одужало. За добу зафіксовано 528 нових випадків.



Наразі коронавірусна хвороба виявлена:



Вінницька область — 700 випадків;

Волинська область — 599 випадків;

Дніпропетровська область — 806 випадків;

Донецька область — 121 випадок;

Житомирська область — 540 випадків;

Закарпатська область — 858 випадків;

Запорізька область — 365 випадків;

Івано-Франківська область — 1200 випадків;

Кіровоградська область — 441 випадок;

м. Київ — 2221 випадок;

Київська область — 1143 випадки;

Львівська область — 969 випадків;

Луганська область — 42 випадки;

Миколаївська область — 236 випадків;

Одеська область — 734 випадки;

Полтавська область — 263 випадки;

Рівненська область — 1104 випадки;

Сумська область — 161 випадок;

Тернопільська область — 1065 випадків;

Харківська область — 773 випадки;

Херсонська область — 167 випадків;

Хмельницька область — 235 випадків;

Чернівецька область — 2647 випадків;

Черкаська область — 363 випадки;

Чернігівська область — 105 випадків.



Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.



.Станом на ранок 16 травня 2020 року до Центру надійшло 1196 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 45038 повідомлень про підозру на COVID-19.

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