В Україні четвертий день зростає кількість випадків COVID-19: за минулу добу - 528, всього - 17 858, одужали - 4906
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я.
Станом на 9:00 16 травня в Україні 17858 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 497 летальних, 4906 пацієнтів одужало. За добу зафіксовано 528 нових випадків.
Наразі коронавірусна хвороба виявлена:
Вінницька область — 700 випадків;
Волинська область — 599 випадків;
Дніпропетровська область — 806 випадків;
Донецька область — 121 випадок;
Житомирська область — 540 випадків;
Закарпатська область — 858 випадків;
Запорізька область — 365 випадків;
Івано-Франківська область — 1200 випадків;
Кіровоградська область — 441 випадок;
м. Київ — 2221 випадок;
Київська область — 1143 випадки;
Львівська область — 969 випадків;
Луганська область — 42 випадки;
Миколаївська область — 236 випадків;
Одеська область — 734 випадки;
Полтавська область — 263 випадки;
Рівненська область — 1104 випадки;
Сумська область — 161 випадок;
Тернопільська область — 1065 випадків;
Харківська область — 773 випадки;
Херсонська область — 167 випадків;
Хмельницька область — 235 випадків;
Чернівецька область — 2647 випадків;
Черкаська область — 363 випадки;
Чернігівська область — 105 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
.Станом на ранок 16 травня 2020 року до Центру надійшло 1196 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 45038 повідомлень про підозру на COVID-19.