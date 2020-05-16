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В Україні четвертий день зростає кількість випадків COVID-19: за минулу добу - 528, всього - 17 858, одужали - 4906

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В Україні четвертий день зростає кількість випадків COVID-19: за минулу добу - 528, всього - 17 858, одужали - 4906
В Україні четвертий день поспіль зростає кількість нових випадків COVID-19. За 15 травня зафіксовано 528 нових випадків зараження.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я.

Станом на 9:00 16 травня в Україні 17858 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 497 летальних, 4906 пацієнтів одужало. За добу зафіксовано 528 нових випадків.

Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

Вінницька область — 700 випадків;
Волинська область — 599 випадків;
Дніпропетровська область — 806 випадків;
Донецька область — 121 випадок;
Житомирська область — 540 випадків;
Закарпатська область — 858 випадків;
Запорізька область — 365 випадків;
Івано-Франківська область — 1200 випадків;
Кіровоградська область — 441 випадок;
м. Київ — 2221 випадок;
Київська область — 1143 випадки;
Львівська область — 969 випадків;
Луганська область — 42 випадки;
Миколаївська область — 236 випадків;
Одеська область — 734 випадки;
Полтавська область — 263 випадки;
Рівненська область — 1104 випадки;
Сумська область — 161 випадок;
Тернопільська область — 1065 випадків;
Харківська область — 773 випадки;
Херсонська область — 167 випадків;
Хмельницька область — 235 випадків;
Чернівецька область — 2647 випадків;
Черкаська область — 363 випадки;
Чернігівська область — 105 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

.Станом на ранок 16 травня 2020 року до Центру надійшло 1196 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 45038 повідомлень про підозру на COVID-19.

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Топ коментарі

  • sv_bombardier
    Народ полностью расслабился. Маски носить считают неуместным. Вирус только этого и ждет. Вангую резкий рост заболевания.
  • valentyna #410470
    не верю статистике, манипуляция. Верю отмыванию денег путем теневых закупок в Китае и пр. И так везде. Китай на этой пандемии поднялся.
  • 5 копійок
    Таки да. Вже і в магазини заходять без масок, а у продавців маска висить на шиї.
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