До Києва прибули ще три рейси з українцями - з Парижа, Берліна і Загреба

За минулу добу, 15 травня, до Києва прибули ще три евакуаційних рейси з Парижа, Берліна і Загреба.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Держприкордонслужба країни вранці в суботу.

"Всього прикордонники Окремого контрольно-пропускного пункту "Київ" в пункті пропуску "Бориспіль" оформили 265 осіб.

Охоронці кордону в обов’язковому порядку провели температурний скринінг кожного пасажира. Осіб з підвищеною температурою тіла не виявлено. Також жоден з пасажирів не скаржився на самопочуття.

Усі інші без винятку пасажири встановили мобільний додаток "Дій вдома" та зобов’язалися знаходитись на самоізоляції за вказаними у ньому адресами. Внесення громадянами необхідної інформації у мобільний застосунок "Дій вдома" прикордонники перевірили під час паспортного контролю.

Зазначимо, що загалом минулої доби прикордонники оформили на в’їзд в Україну та на виїзд з України понад 16,2 тис. осіб".

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