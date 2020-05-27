Зґвалтування в Кагарлицькій поліції було помстою за небажання перебувати у стосунках з одним з підозрюваних, - адвокат Мельниченко

Адвокат Євген Мельниченко розповів, що один із співробітників поліції Кагарлика, який підозрюється в побитті та зґвалтуванні дівчини, вчинив злочин нібито через те, що потерпіла не погодилася добровільно мати з ним стосунки.

Про це він розповів на сторінці в мережі Facebook, передає Цензор.НЕТ.

За словами правозахисника, в поліцію дівчину привіз "сусід на опелі", який заманив потерпілу до відділу нібито на допит щодо пограбувань в селі. 39-річного чоловіка досі не знайшли, він розлучений і сам батько трьох дітей.

"У відділі поліції потерпілу чекав п'яний (Микола Кузів. - Ред.) І Сергій (Сергій Сулима. - Ред.) -працівники поліції. Цей дядя Коля раніше домагався потерпілу і говорив їй "будеш давати, коли я скажу, поняла". Далі потерпілу почали бити та ґвалтувати. До 4 ранку із семи вечора. Вона плакала, просилась. Втрачала свідомість. А її били, душили, ґвалтували неодноразово у чотирьох кабінетах. При цьому поліцейські пили алкоголь, вживали наркотики та примушували пити потерпілу", - йдеться в повідомленні.

"Це була помста дяді Колі, що дівчина не пішла на те, щоб добровільно мати стосунки з ним. Ґвалтував підлеглий Сергій, а дядя Коля душив і бив ... У потерпілої дочка, 5 років, вона хвора на ДЦП ...", - додав Мельниченко.

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Нагадаємо, 25 травня в поліцію надійшло повідомлення про те, що в місцеву лікарню звернулася жінка, 1994 року народження, з повідомленням про побиття і зґвалтування. Вона заявила про причетність до події співробітників поліції. Першочергова перевірка підтвердила причетність поліцейських до побиття і зґвалтування жінки, яку напередодні доставляли до відділу поліції для дачі пояснень з приводу крадіжки майна. Їх затримали. Голова Національної поліції України Ігор Клименко звільнив поліцейських, підозрюваних у скоєнні злочину, усунув від виконання службових обов'язків керівництво відділу та ухвалив рішення про розформування підрозділу і переатестацію всього особового складу Кагарлицького ВП.

Пізніше з'явилася інформація, що причетними до зґвалтування жінки у відділенні поліції на Київщині є оперуповноважений Сергій Сулима і начальник одного з секторів Кагарлицького відділення поліції Обухівського відділу поліції ГУНП в Київській області Микола Кузів.

ДБР повідомило поліцейським про підозру в зґвалтуванні.

26 травня суд заарештував обох поліцейських без права внесення застави.