Червоний Хрест направив понад 18 тонн будматеріалів на окупований Донбас, - Держприкордонслужба

Міжнародний Комітет Червоного Хреста направив жителям тимчасово окупованого Донбасу 18 тонн будівельних матеріалів для відновлення інфраструктури.

Про це повідомляє пресслужба Державної прикордонної служби України, передає Цензор.НЕТ.

"Чотири вантажні автомобілі МКЧХ сьогодні пройшли через КПВВ "Новотроїцьке" за маршрутом Київ-Донецьк", - зазначили прикордонники.

Зазначається, що в період карантину оформлення гуманітарних вантажів на виїзд на окуповані території не припиняється.

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