Понад 120 тисяч людей залишилися без води в окупованій Керчі

Через аварію водопостачання не буде до опівдня 28 травня. Питну воду містянам будуть підвозити в цистернах.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє із посиланням на "Крим.Реалії".

Комунальники обіцяють проводити ремонт цілодобово.

За даними окупаційної влади, без води залишилися 126 тисяч осіб.

"Основні міські медичні установи будуть забезпечені безперебійним підвозом води. У дитячі садки при наявності чергових груп також буде забезпечено підвіз води за заявками", - йдеться в повідомленні МНС Росії по Криму.

Минулого тижня глава Держкомітету з водного господарства та меліорації окупаційного уряду Криму Ігор Вайль повідомив, що водосховища природного стоку в Криму заповнені на третину.

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Україна забезпечувала до 85% потреб Криму в прісній воді через Північно-Кримський канал, що з'єднує головне русло Дніпра з півостровом. Після анексії Криму Росією в 2014 році, постачання води на півострів припинили.

Запаси води в Криму поповнюють із водосховищ природного стоку та підземних джерел. За заявами екологів, регулярне використання води з підземних джерел призвело до засолення ґрунту на півострові. Влада Криму регулярно закликає жителів півострова економити воду.

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