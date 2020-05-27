У лікарнях Києва від коронавірусу лікуються 154 людини, з них 46 у важкому стані, - Кличко
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154 пацієнти з діагнозом коронавірус проходять лікування в лікарнях Києва, з них 46 осіб перебувають у важкому стані, повідомив мер української столиці Віталій Кличко.
"Сьогодні в стаціонарах міських лікарень з діагнозом коронавірус перебуває 154 пацієнти. У тому числі троє дітей. 46 хворих у важкому стані. Один з них підключений до апарату штучної вентиляції легенів", - повідомив Кличко під час онлайн-пресконференції в середу, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
З підозрою на коронавірус, за словами мера, в лікарнях столиці сьогодні 91 ооба, в тому числі п'ятеро дітей.
"Також тестують на Covid-19, як я говорив, всіх хворих на пневмонію. Їх сьогодні в стаціонарах медустанов 322 людини. Тільки за минулу добу з діагнозом пневмонія госпіталізовано 59 жителів столиці", - зазначив Кличко.