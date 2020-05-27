Новини

Базу даних 128,5 млн російських автомобілістів виставили на продаж в інтернеті

3 39426
Базу даних 128,5 млн російських автомобілістів виставили на продаж в інтернеті
За $2850 можна інформацію про 128 516 822 унікальних користувачів - російських автовласників. Справжність інформації підтверджена.

База виставлена ​​на продаж в даркнеті, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на російське видання РБК. Справжність відомостей підтвердив співробітник каршерингової компанії.

Інформація продається за криптовалюту. Повна версія бази даних коштує 0,3 біткоїна, що за поточним курсом становить близько $2850. За 1,5 біткоїна або $ 14 250 можна придбати відомості для "ексклюзивного використання".

В опублікованих даних є тільки знеособлені відомості. До них належать: місце і дата реєстрації автомобіля, марка і модель. За заявою хакерів, повна версія також містить ПІБ, адреси, дати народження, номери паспортів автовласників і їхні контактні дані.

Читайте також: В Європарламенті стався масштабний витік конфіденційних даних співробітників, - ЗМІ

Автор: Леся Карпенко

Читайте Цензор.НЕТ у Telegram 

Топ коментарі

  • susanin
    Мне больше понравилась новость про посла Словении в раше:
    Базу данных 128,5 млн российских автомобилистов выставили на продажу в интернете - Цензор.НЕТ 7090
  • саша паламарчук
    СБУ та гбр ваш зірковий час! купіть, не пожалієте.
  • вау
    Поки ДБР штурмує музеї за наказом бубочки

    https://twitter.com/babaikit/status/1265516981928812546/photo/1
    Базу данных 128,5 млн российских автомобилистов выставили на продажу в интернете - Цензор.НЕТ 6400

    Базу данных 128,5 млн российских автомобилистов выставили на продажу в интернете - Цензор.НЕТ 8330
Дивитись усі коментарі
ТОП-новини
всі новини