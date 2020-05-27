НАБУ і САП запобігли завданюю збитків "ОГХК" на 80 млн грн: заарештовано близько 20 тонн титановмісної сировини

Організоване протягом доби накладення арешту на близько 20 тис. тонн титановмісної сировини АТ "Об'єднана гірничо-хімічна компанія" ("ОГХК") завадило намірам іноземної компанії-посередниці вивезти без оплати цю продукцію.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба НАБУ.

За даними відомства, завдяки спільним зусиллям НАБУ, САП та нового керівництва стратегічного державного підприємства (100% власність держави) вдалося запобігти завданню "ОГХК" збитків на близько 80 млн грн.

"Це — черговий переконливий приклад того, що співпраця правоохоронних органів та топменеджменту держпідприємств є важливим інструментом протидії корупції", - сказано в повідомленні.

Зазначається, що про намір іноземної компанії-посередниці (з ОАЕ) впродовж доби вивезти з Одеського торговельного морського порту без здійснення оплати 20 тис. тонн титановмісної сировини (ільменітового концентрату) Національне бюро 22 травня 2020 року повідомило новопризначене керівництво АТ "ОГХК". Вказану сировину на підставі укладених попереднім менеджментом контрактів передали маловідомій компанії-посередниці з офшорним статусом, непогашена дебіторська заборгованість якої перед "ОГХК" становила приблизно 400 млн грн.

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"Тож, за письмовим рішенням Директора Національного бюро, з метою забезпечення збереження речових доказів, на виконання ч. 9 ст. 170 КПК України, на майже 20 тис. тонн ільменітового концентрату 22 травня 2020 року наклали арешт. В подальшому, як того вимагає закон, за клопотанням САП подано клопотання до Вищого антикорупційного суду, який 26 травня 2020 року ухвалив відповідне рішення", - відзначили в НАБУ.

У відомстві нагадали, що детективи Національного бюро за процесуального керівництва прокурорів САП з 2016 року здійснювали досудове розслідування за фактами зловживання службовим становищем службовими особами "ОГХК" при експорті титанової сировини через пов’язані іноземні компанії-посередники.

У 2018 році обвинувальний акт за обвинуваченням службових осіб вказаного підприємства було скеровано до суду.

Однак схеми продажу титанової сировини за заниженими цінами через підконтрольні колишньому менеджменту компанії-посередники збережені, що зумовили необхідність продовження досудового розслідування. Слідство триває.

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