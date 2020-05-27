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Адвоката Антоненка ознайомили з матеріалами справи в багажнику автомобіля біля ізолятора, захист вимагає від прокуратури належних умов. ФОТО+ДОКУМЕНТ

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Адвоката Антоненка ознайомили з матеріалами справи в багажнику автомобіля біля ізолятора, захист вимагає від прокуратури належних умов. ФОТО+ДОКУМЕНТ
Адвокат Андрія Антоненка, підозрюваного у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета, направив скаргу на ім'я Генерального прокурора на неефективне здійснення прокурором нагляду за дотриманням законів при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Адвокат Дмитро Круговий, зазначає, що слідчими і прокурорами відбуваються перешкоди стороні захисту в ознайомленні з матеріалами в порядку статті 290 КПК України.

За словами адвоката, слідство робить все, щоб затягнути процес ознайомлення з матеріалами справи. Коли він прибув до ізолятора тимчасового тримання, його не пропустили всередину, мотивувавши тим, що всі кімнати для побачень зайняті. Таким чином адвокат Круговий ознайомлювався з трьома томами досудового розслідування в багажнику автомобіля.

Круговий підкреслив, що стаття 11 КПК встановлює однією з основ кримінального провадження повагу до людської гідності.

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Таким чином адвокат просить Генерального прокурора покласти обов'язки прокурора в кримінальних провадженнях на іншу людину, яка зможе забезпечити належні умови стороні захисту для ознайомлення з матеріалами досудового розслідування в слідчому управлінні Нацполіції.

Автор: Леся Карпенко

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Топ коментарі

  • цыцкин
    Полицейська держава відбулась, вітаємо..
  • AbOriginal_UA
    Для восстановления законности прокурора-негодяя надо просто.....покатать в багажнике!
  • Вася Шевченко #371210
    кретивненько...
    офигеть!
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