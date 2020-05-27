Сім областей не готові до пом'якшення карантину, - МОЗ
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Станом на 27 травня 7 регіонів України не відповідають всім необхідним критеріям для послаблення протиепідемічних заходів.
Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я, передає Цензор.НЕТ.
Згідно з даними, поки не готові до послаблення карантину Волинська, Донецька, Закарпатська, Луганська, Львівська, Рівненська та Чернівецька області.
Неможливість переходити на наступний етап зняття карантинних обмежень у цих областях пояснюється високою інцидентністю (загальна кількість нових випадків COVID-19 за останні 7 днів на 100 тис. населення), великою завантаженістю ліжкових місць у медзакладах та низьким охопленням населення ПЛР-тестуванням на коронавірус.