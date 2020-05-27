Пандемія відчутно вдарила по туристичній сфері Києва. Турагентства, готелі і ресторани недоотримали 1 млрд доларів, - Кличко

Порівняно з минулим роком турпотік в столиці в квітні і травні впав більш ніж на 90%.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це мер Києва Віталій Кличко заявив під час онлайн-пресконференції, відповідаючи на запитання, отримані від ЗМІ.

"Пандемія відчутно вдарила по туристичній сфері Києва. У порівнянні з минулим роком турпотоку у квітні та травні в Києві практично не було. Туроператори, агенції, готелі та ресторани недоотримали 1 мільярд доларів. А це – і втрати міста. – В надходженнях від туристичного збору, податках від бізнесу", - зазначив Кличко.

Він підкреслив, що відновлення і внутрішнього, і зовнішнього туризму залежить від роботи залізничного та авіаційного транспорту. Та зазначив, що європейські країни поступово послаблюють обмеження. І щодо роботи туристичної сфери зокрема.

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"Так будемо робити і ми. Як я вже сказав, із 30 травня ми відкриємо готелі. Туристичні маршрути і локації в парках, на вулицях міста вже відкриті. Із першого червня, за рішенням уряду, відновить роботу міжміське - автобусне та залізничне сполучення. Тому, сподіваємося, що поступово оживатиме і туризм. В першу чергу, внутрішній. А з відновленням авіасполучення – і зовнішній, - сказав мер Києва. - Ми робимо все, аби гості столиці могли насолодитися атмосферою нашого міста. Подивіться, яким популярним став пішохідно-велосипедний міст, що ми відкрили рік тому. А також - парк "Володимирська гірка", оновлена Алея художників, сходи з Пейзажної алеї до урочища Гончарі-Кожум’яки. І цього року ми продовжуємо оновлювати та створювати туристичні об’єкти і локації. Щоб Київ ставав гарнішим і привабливішим - і для мешканців столиці, і для її гостей", - сказав Кличко.