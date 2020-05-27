Болгарія передала гуманітарну допомогу українським медикам, - МЗС

Болгарія надала Україні гуманітарну допомогу у вигляді медичних засобів захисту для медиків.

Про це повідомила пресслужба Міністерства закордонних справ України, передає Цензор.НЕТ.

Заступник міністра закордонних справ Василь Боднар подякував послу Республіки Болгарія в Україні Костадіну Коджабашеву за надану допомогу, підкресливши, що Болгарія була і залишається надійним партнером України, відносини з яким базуються на вікових традиціях дружби та взаємної допомоги. За його словами, рішення уряду Болгарії про надання Україні гуманітарної допомоги для боротьби з поширенням коронавірусної хвороби стало ще одним проявом таких взаємин.

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