Співробітника податкової затримано під час одержання $12 тис. хабаря на Житомирщині, - ДБР. ФОТОрепортаж
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Слідчі ДБР затримали старшого державного інспектора одного з відділів ГУ Державної фіскальної служби в Житомирській області за підбурювання до надання неправомірної вигоди посадовій особі, яка займає відповідальне становище.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДБР.
За попередньою інформацією, посадовець підбурював громадянина надати неправомірну вигоду у розмірі $12 тис. працівникам правоохоронного органу за закриття кримінального провадження.
27 травня 2020 року слідчі ДБР затримали посадовця в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України після одержання неправомірної вигоди.
У разі доведення вини затриманому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 4 до 8 років з конфіскацією майна.