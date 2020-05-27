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Співробітника податкової затримано під час одержання $12 тис. хабаря на Житомирщині, - ДБР. ФОТОрепортаж

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Співробітника податкової затримано під час одержання $12 тис. хабаря на Житомирщині, - ДБР. ФОТОрепортаж
Слідчі ДБР затримали старшого державного інспектора одного з відділів ГУ Державної фіскальної служби в Житомирській області за підбурювання до надання неправомірної вигоди посадовій особі, яка займає відповідальне становище.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДБР.

За попередньою інформацією, посадовець підбурював громадянина надати неправомірну вигоду у розмірі $12 тис. працівникам правоохоронного органу за закриття кримінального провадження.

27 травня 2020 року слідчі ДБР затримали посадовця в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України після одержання неправомірної вигоди.

У разі доведення вини затриманому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 4 до 8 років з конфіскацією майна.

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Співробітника податкової затримано під час одержання $12 тис. хабаря на Житомирщині, - ДБР 01
Співробітника податкової затримано під час одержання $12 тис. хабаря на Житомирщині, - ДБР 02
Співробітника податкової затримано під час одержання $12 тис. хабаря на Житомирщині, - ДБР 03
Співробітника податкової затримано під час одержання $12 тис. хабаря на Житомирщині, - ДБР 04

Автор: Наталя Джума

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Топ коментарі

  • Андрей Цыбульский #458160
    Чего вы от людей прячете этого урода?!
  • Степан Иванов #323211
    С музеями результативнее.
    Тут за долю малую - недоказанность, а там двери поломаны, бумаги стырены
  • олег жиган
    Главное что взяли с поличным,и пишут в случае доказательства,какие еще нужны доказательства чего?
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