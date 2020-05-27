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Кабмін вніс Панаму до списку офшорів: тепер у переліку 42 країни і території. ПЕРЕЛІК

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Кабмін вніс Панаму до списку офшорів: тепер у переліку 42 країни і території. ПЕРЕЛІК
Кабінет Міністрів вніс Панаму до списку офшорних зон, внісши зміни до розпорядження №143 від 23 лютого 2011 року.

Таке рішення було ухвалено на засіданні уряду в середу, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на lb.ua.

Перелік оновили вдруге від початку року. У лютому уряд додав до списку Фіджі та вилучив Бахрейн.

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З урахуванням Панами до переліку офшорних зон тепер входить 42 країни і території:

  • острів Гернсі
  • острів Джерсі
  • острів Мен
  • острів Олдерні
  • Беліз
  • Панама
  • Андорра
  • Гібралтар
  • Монако
  • Ангілья
  • Антигуа і Барбуда
  • Аруба
  • Багамські острови
  • Барбадос
  • Бермудські острови
  • Британські Віргінські острови
  • Віргінські острови (США)
  • Гренада
  • Кайманові острови
  • Монтсеррат
  • Нідерландські Антильські острови
  • Пуерто-Рико
  • Сент-Вінсент і Гренадіни
  • Сент-Кітс і Невіс
  • Сент-Люсія
  • Співдружність Домініки
  • Теркс і Кайкос
  • Тринідад і Тобаго
  • Ліберія
  • Намібія
  • Сейшельські острови
  • Вануату
  • Гуам
  • Маршальські острови
  • Науру
  • Ніуе
  • Палау
  • Острови Кука
  • американське Самоа
  • Самоа
  • Фіджі
  • Мальдівська Республіка

Автор: Наталя Джума

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Топ коментарі

  • 133133
    из них в восьми находятся офшоры Президента и Главы СБУ
  • Alexey Chernyavsky
    ЭТО УЖЕ НЕ АКТУАЛЬНО, ТЕПЕРЬ ОМАН В МОДЕ.
  • саша паламарчук
    я тоже одного згадав

    Кабмин включил Панаму в список офшоров: теперь в перечне 42 страны и территории - Цензор.НЕТ 3671
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