Кабмін вніс Панаму до списку офшорів: тепер у переліку 42 країни і території. ПЕРЕЛІК

Кабінет Міністрів вніс Панаму до списку офшорних зон, внісши зміни до розпорядження №143 від 23 лютого 2011 року.

Таке рішення було ухвалено на засіданні уряду в середу, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на lb.ua.

Перелік оновили вдруге від початку року. У лютому уряд додав до списку Фіджі та вилучив Бахрейн.

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З урахуванням Панами до переліку офшорних зон тепер входить 42 країни і території: