Кабмін вніс Панаму до списку офшорів: тепер у переліку 42 країни і території. ПЕРЕЛІК
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Кабінет Міністрів вніс Панаму до списку офшорних зон, внісши зміни до розпорядження №143 від 23 лютого 2011 року.
Таке рішення було ухвалено на засіданні уряду в середу, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на lb.ua.
Перелік оновили вдруге від початку року. У лютому уряд додав до списку Фіджі та вилучив Бахрейн.
З урахуванням Панами до переліку офшорних зон тепер входить 42 країни і території:
- острів Гернсі
- острів Джерсі
- острів Мен
- острів Олдерні
- Беліз
- Панама
- Андорра
- Гібралтар
- Монако
- Ангілья
- Антигуа і Барбуда
- Аруба
- Багамські острови
- Барбадос
- Бермудські острови
- Британські Віргінські острови
- Віргінські острови (США)
- Гренада
- Кайманові острови
- Монтсеррат
- Нідерландські Антильські острови
- Пуерто-Рико
- Сент-Вінсент і Гренадіни
- Сент-Кітс і Невіс
- Сент-Люсія
- Співдружність Домініки
- Теркс і Кайкос
- Тринідад і Тобаго
- Ліберія
- Намібія
- Сейшельські острови
- Вануату
- Гуам
- Маршальські острови
- Науру
- Ніуе
- Палау
- Острови Кука
- американське Самоа
- Самоа
- Фіджі
- Мальдівська Республіка