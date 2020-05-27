Кабмін схвалив концепцію оплати праці держслужбовців

Кабінет Міністрів схвалив концепцію реформування системи оплати праці державних службовців і затвердив план заходів щодо її реалізації.

Таке рішення було ухвалено на засіданні уряду 27 травня, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"Звичайно ж, я запропоную у першу чергу підняти продуктивність праці чиновників до державного рівня і слідом одразу ж підіймати заробітну плату до ринкового рівня. Спочатку продуктивність, а потім зарплата", - сказав прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

Як пояснив перший заступник голови Національного агентства з питань державної служби Володимир Купрій, мета цієї концепції досягти стану, коли зарплата є прозорою, зрозумілою та передбачуваною для суспільства та для кожного державного службовця і кандидата, який претендує на посаду у держслужбі.

"Сама реформа є комплексною та передбачає три ключові елементи. Перший стосується реформування самої структури заробітної плати, тобто задача спростити її спростити та зменшити кількість складових елементів. Наступне – це досягнення принципу 70 на 30, тобто збільшити частку посадового окладу до 70% у структурі заробітної плати для державних службовців, ну і ввести критерії для премій, прив'язавши їх до конкретних результатів роботи", - сказав він.

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Купрій також зазначив, що, по-третє, планується удосконалення схеми формування посадових окладів на основі каталогу типових посад із відповідним коефіцієнтам груп.

"Йдеться про удосконалення системи розміру виплати за вислугу років обмеження за результати щорічного оцінювання до 100%", - додав він.