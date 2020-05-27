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Законопроєкт про референдум через тиждень-два буде зареєстровано в Раді, - Разумков

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Законопроєкт про референдум через тиждень-два буде зареєстровано в Раді, - Разумков
Спікер Верховної Ради Дмитро Разумков розповів, що зараз законопроєкт про референдум спрямований до Венеціанської комісії та Швейцарської Конфедерації.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він розповів в інтерв'ю "Главкому".

Разумков нагадав, що законопроєктами з пакету про народовладдя займався і займається перший віцеспікер Руслан Стефанчук.

За словами спікера, законопроєкт направлено до Венеціанської комісії та Швейцарської Конфедерації.

"Думаю, що за один-два тижні він має бути зареєстрований і до кінця цієї сесії розглянутий у парламенті. Дійсно, ми трохи втратили час, але це важкий документ, який треба було доволі добре підготувати. Я сподіваюся, що він буде підтриманий парламентом" , - сказав Разумков.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Законопроєкт про загальнонаціональний референдум спрямовано на експертизу до Венеціанської комісії, - Разумков

Автор: Наталя Джума

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Топ коментарі

  • OA
    А что, закон о рефендуме - дело то хорошее:
    ".24.05.2020 г.

    Скромно и незаметно прошло знаковое событие в украинской политике. 22 мая 2020 г. группа граждан Украины передала в секретариат ВР Украины обращение к главе ВР Разумкову с требованием начать официальную процедуру импичмента ныне действующему президенту Украины Владимиру Зеленскому. В обращении указываются причины этого - государственная измена, многочисленные нарушения Законов и Конституции, злоупотребление служебным положением. Текст обоснования - два картонных ящика. Самое интересное в обращении - последняя фраза - "В разі неприйняття Верховною Радою України відповідного рішення в обумовлений законодавством термін, залишаємо за собою право ініціації загальнодержавного референдуму з питання дострокового припинення повноважень президента України""
    (текст выделен мной)

    (https://timeze2019.blogspot.com/p/bp.html
  • вау
    Очередной ЗЕ-пиріжок ?????
    Законопроект о референдуме через неделю-две будет зарегистрирован в Раде, - Разумков - Цензор.НЕТ 1853 Законопроект о референдуме через неделю-две будет зарегистрирован в Раде, - Разумков - Цензор.НЕТ 8740
  • Підлога Маккартні
    Так за рынок земли же проголосовали уже! чо еще за референдум чо еще за наридовластие?
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