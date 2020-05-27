Офіс Генпрокурора відкрив провадження через підбурювання українських військовослужбовців до держзради віцеадміралом Чорноморського флоту РФ

Офіс Генерального прокурора почав кримінальне провадження за фактом участі віцеадмірала, начальника штабу-першого заступника командувача Чорноморського флоту Російської Федерації в підбурюванні українських військовослужбовців до державної зради.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Офісу Генпрокурора.

"За даними слідства, впродовж березня 2014 року високопосадовець, перебуваючи у м. Севастополь, діючи умисно та з метою заподіяння шкоди обороноздатності та державній безпеці, зміни меж території України, шляхом погроз застосування військовослужбовцями ЗС РФ фізичного насильства та зброї особисто схиляв українських офіцерів із числа Командування Військово-Морських Сил Збройних Сил України до вчинення державної зради, а саме до переходу на бік ворога в період збройного конфлікту", - повідомляє прокуратура.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється Головним слідчим управлінням Служби безпеки України.

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