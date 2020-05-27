Прокурора Луганщини судитимуть за розголошення держтаємниці, - Офіс Генпрокурора

Генеральна інспекція Офісу Генерального прокурора направила до суду обвинувальний акт щодо прокурора одного з відділів Старобільської місцевої прокуратури Луганської області за розголошення державної таємниці.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Генпрокурора.

Досудовим розслідуванням встановлено, що прокурор відділу, виконуючи покладені на нього обов’язки з питань захисту державної таємниці, розголосив відомості про факт проведення негласних слідчих (розшукових) дій третій особі.

Підтримання публічного обвинувачення у кримінальному провадженні забезпечуватимуть прокурори Генеральної інспекції Офісу Генерального прокурора.

"У разі доведення вини правоохоронцеві загрожує позбавлення волі на строк від 2 до 5 років із позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років або без такого", - йдеться в повідомленні.

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