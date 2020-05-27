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"Підленько і низько": в МЗС відреагували на заяву лобіста Путіна Шредера, який обізвав українського посла "карликом"

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Заступник глави МЗС України назвав "підлою" і "низькою" заяву колишнього канцлера Німеччини, який обізвав українського посла "карликом".

Про це на своїй сторінці в Facebook написав заступник міністра Василь Боднар, передає Цензор.НЕТ.

"Дуже підленько і низько як для екс-Канцлера Німеччини, але як кажуть, "з ким поведешся, від того й наберешся".
Цей коментар Шрьодера - застереження для інших прихильників РФ в Європі: не водіться з російськими грошима!".

А нашого Посла в образу не дамо!", - написав він.

Як відомо, колишній канцлер Німеччини і голова ради директорів компанії "Роснефть" Герхард Шредер завів подкаст і в першому випуску образив посла України в Німеччині.

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Шредер різко висловився про Мельника, який критикував його раніше, назвавши українського дипломата "карликом".

Підленько і низько: в МЗС відреагували на заяву лобіста Путіна Шредера, який обізвав українського посла карликом 01

Автор: Леся Карпенко

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Топ коментарі

  • вау
    - на згадку Зеленському та всім тим негідникам, які намагаються дискредитувати Україну та американсько-українські, тісні партнерські відносини.
    "Подло и низко": в МИД отреагировали на заявление лоббиста Путина Шредера, обозвавшего украинского посла "карликом" - Цензор.НЕТ 7097
  • Николаев Юг
    Шредер - продажная шлюшка Путина.
  • Рома Маестро
    "Подло и низко": в МИД отреагировали на заявление лоббиста Путина Шредера, обозвавшего украинского посла "карликом" - Цензор.НЕТ 9647
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