"Підленько і низько": в МЗС відреагували на заяву лобіста Путіна Шредера, який обізвав українського посла "карликом"
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Заступник глави МЗС України назвав "підлою" і "низькою" заяву колишнього канцлера Німеччини, який обізвав українського посла "карликом".
Про це на своїй сторінці в Facebook написав заступник міністра Василь Боднар, передає Цензор.НЕТ.
"Дуже підленько і низько як для екс-Канцлера Німеччини, але як кажуть, "з ким поведешся, від того й наберешся".
Цей коментар Шрьодера - застереження для інших прихильників РФ в Європі: не водіться з російськими грошима!".
А нашого Посла в образу не дамо!", - написав він.
Як відомо, колишній канцлер Німеччини і голова ради директорів компанії "Роснефть" Герхард Шредер завів подкаст і в першому випуску образив посла України в Німеччині.
Шредер різко висловився про Мельника, який критикував його раніше, назвавши українського дипломата "карликом".