"Підленько і низько": в МЗС відреагували на заяву лобіста Путіна Шредера, який обізвав українського посла "карликом"

Заступник глави МЗС України назвав "підлою" і "низькою" заяву колишнього канцлера Німеччини, який обізвав українського посла "карликом".

Про це на своїй сторінці в Facebook написав заступник міністра Василь Боднар, передає Цензор.НЕТ.

"Дуже підленько і низько як для екс-Канцлера Німеччини, але як кажуть, "з ким поведешся, від того й наберешся".

Цей коментар Шрьодера - застереження для інших прихильників РФ в Європі: не водіться з російськими грошима!".

А нашого Посла в образу не дамо!", - написав він.

Як відомо, колишній канцлер Німеччини і голова ради директорів компанії "Роснефть" Герхард Шредер завів подкаст і в першому випуску образив посла України в Німеччині.

Також читайте: Ексканцлер Німеччини Шредер заявив, що Росія не поверне Крим. Український посол Мельник запропонував йому парі

Шредер різко висловився про Мельника, який критикував його раніше, назвавши українського дипломата "карликом".