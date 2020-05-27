Глава Березнівської РДА на Рівненщині захворів на коронавірус

У глави Березнівської РДА на Рівненщині ПЛР-тест підтвердив інфікування коронавірусом.

Про це на сторінці в мережі Facebook повідомив глава Рівненської ОДА Віталій Коваль, інформує Цензор.НЕТ.

"Вчора ПЛР-тест підтвердив COVID-19 у мого колеги голови Березнівської РДА Олега Піщанського. Його стан стабільний. Він на самоізоляції", - розповів Коваль.

У Березнівському районі Рівненщини зафіксовано 40 випадків інфікування коронавірусом. Всього на Рівненщині 1546 підтверджених випадків COVID-19.

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