Кабмін розширив перелік лікарень, які лікують COVID-19, із 339 до 449, - Степанов
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Кабінет Міністрів України підтримав ініціативу Міністерства охорони здоров'я і доповнив перелік закладів охорони здоров'я, які лікують пацієнтів із COVID-19.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МОЗ.
Відповідне рішення було ухвалено на засіданні уряду 27 травня.
"Ініціатива полягає в тому, щоб доповнити перелік закладів охорони здоров’я, які надають стаціонарну медичну допомогу пацієнтам з COVID-19. Йдеться про заклади, які надавали таку допомогу з 1 квітня 2020 року та не були внесені до нього", - наголосив глава МОЗ Максим Степанов.
За даними, внесеними у постанову, перелік медичних закладів розширили із 339 до 449 закладів. При цьому фінальний текст постанови буде готовий із доопрацюванням в один день.