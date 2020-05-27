Новини

Спад економіки до кінця року може становити 6-7%, - заступник голови НБУ Сологуб

1 24935
Спад економіки до кінця року може становити 6-7%, - заступник голови НБУ Сологуб
До кінця року внаслідок спричиненої пандемією коронавірусу кризи українська економіка може скоротитися на 6-7 %.

Про це заступник глави Національного банку України Дмитро Сологуб заявив в інтерв'ю LIGA.net, інформує Цензор.НЕТ.

"З огляду на дані щодо спаду в першому кварталі, показників промвиробництва і транспорту у квітні, вважаю, спад може бути більш серйозним, ніж очікувалося. Відповідно, якщо переносити динаміку на річний показник, ми вже можемо говорити про 6-7% спаду, а не про 5%, як було досі", - сказав Сологуб.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ВВП впаде на 4,8%, є питання щодо курсу та інфляції, - міністр економіки Петрашко

Він назвав галузі, у яких через карантин виникли найбільші труднощі.

"Транспорт, який фактично був під забороною, - там ми бачимо майже мінус 100%. У ресторанному бізнесі дещо краще: багато компаній швидко перебудувалися на роботу з доставки, тому там різні цифри, десь мінус 80%, десь - мінус 50%", - зазначив Сологуб.

Він додав, що, найімовірніше, відновлення буде не швидким.

Також читайте: Економіку Росії очікує рекордне падіння через коронавірус, - Bloomberg

Автор: Наталя Джума

Топ коментарі

  • вау
    Я думаю что до конца года не будет ни какой экономики с этими новыми лицами !
    ***
    Ще в світовій історії не було прецеденту,щоб жертва агресії карала своїх військових за спробу захисту.
    ЗЕлене блювотиння хоче карати за ''агресивну війну' не військових РФ,які напали на Україну,а захисників від агресора..
    Як вам армійці,які проголосували за ЗЕлене падло ?
    Весело ?

    Спад экономики до конца года может составить 6-7%, - замглавы НБУ Сологуб - Цензор.НЕТ 4309
  • Підлога Маккартні
    Спад экономики до конца года может составить 6-7%, - замглавы НБУ Сологуб - Цензор.НЕТ 936
  • Fish Man
    А как же +40%?
Дивитись усі коментарі
ТОП-новини
всі новини