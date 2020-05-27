Спад економіки до кінця року може становити 6-7%, - заступник голови НБУ Сологуб

До кінця року внаслідок спричиненої пандемією коронавірусу кризи українська економіка може скоротитися на 6-7 %.

Про це заступник глави Національного банку України Дмитро Сологуб заявив в інтерв'ю LIGA.net, інформує Цензор.НЕТ.

"З огляду на дані щодо спаду в першому кварталі, показників промвиробництва і транспорту у квітні, вважаю, спад може бути більш серйозним, ніж очікувалося. Відповідно, якщо переносити динаміку на річний показник, ми вже можемо говорити про 6-7% спаду, а не про 5%, як було досі", - сказав Сологуб.

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Він назвав галузі, у яких через карантин виникли найбільші труднощі.

"Транспорт, який фактично був під забороною, - там ми бачимо майже мінус 100%. У ресторанному бізнесі дещо краще: багато компаній швидко перебудувалися на роботу з доставки, тому там різні цифри, десь мінус 80%, десь - мінус 50%", - зазначив Сологуб.

Він додав, що, найімовірніше, відновлення буде не швидким.

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