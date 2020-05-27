Квотування імпорту добрив з ЄС зашкодить відносинам України в межах СОТ, - експерт
Про це заявив представник литовської компанії АВ "Achema", партнер юрфірми "Анструм" Микола Алексюк.
"Викликає серйозну стурбованість ймовірність введення торгових обмежень для експортерів із країн ЄС, які на сьогодні є головними економічними та ідеологічними партнерами України. Як наслідок, країни-експортери можуть звернутися до органів, що розглядають спірні питання в СОТ, а це вже загрожує Україні не лише репутаційними, а й матеріальними втратами", - заявив експерт.
Він також звернув увагу на наявність численних сутнісних та процедурних порушень під час розгляду питання квот у Міністерстві економіки, торгівлі та сільського господарства: "За матеріалами спеціального розслідування можна констатувати процедурні порушення. Наприклад, з незрозумілих причин не надіслані усі висновки зареєстрованим учасникам розслідування, зокрема виробникам та споживачам азотних добрив. Виникає підозра, що міністерству є що приховувати".
На думку Миколи Алексюка, запровадження квот значною мірою послабить конкуренцію на внутрішньому ринку азотних добрив, який і без того монополізований групою компаній Ostchem Дмитра Фірташа. Компанії олігарха зловживають цією монополією. Наприклад, у 2017 році Ostchem зупинив виробництво азотних мінеральних добрив у період весняно-польових робіт, чим спричинив штучний дефіцит. "Отже зростання імпорту добрив було спричинено подекуди внутрішніми чинниками та незаконними діями групи компаній Ostchem", - наголосив експерт.
Він також заперечив факт збитковості національних виробників мінеральних добрив, на підставі якого Мінекономіки й пропонує ввести обмеження на імпорт: "Матеріалами справи встановлено, що газ, необхідний для виробництва добрив, перепродавався всередині групи за завищеними цінами. Таким чином, штучно знижувалися показники рентабельності".
Нагадаємо, Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі при Міністерстві економіки планує ввести обмеження на імпорт міндобрив в Україну з Європейського Союзу, Білорусі, Узбекистану та інших країн строком на 3 роки. Аграрії виступили проти намірів міністерства, оскільки вони спрямовані на зміцнення монополії компаній Дмитра Фірташа та спровокують збільшення цін на добрива для сільгоспвиробників.