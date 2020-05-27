Найманці РФ розміщують на Донбасі з порушенням ліній відведення "Гради", "Гвоздики" і танки, - ОБСЄ
Про це повідомляє пресслужба штабу ООС, передає Цензор.НЕТ.
"За даними звіту Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ, опублікованого 26 травня, на непідконтрольних урядові України територіях було зафіксовано озброєння з порушенням ліній відведення. Так, поблизу селища Софіївка було помічено десять танків збройних формувань РФ. Окрім цього, напередодні Місія повідомляла про такі ж порушення неподалік населеного пункту Тернове Донецької області. Там були розміщені 122-мм реактивна система залпового вогню БМ-21 "Градˮ, три самохідні гаубиці 2С1 "Гвоздика" та сім гаубиць невстановленого типу. Крім того, за межами місць зберігання озброєння виявлено вісімнадцять танків окупаційних військ", - йдеться в повідомленні.
Як зазначається, з метою приховування своїх злочинних дій, російські найманці систематично перешкоджають діяльності СММ ОБСЄ та відмовляють у доступі патрулям Місії, посилаючись на протидію розповсюдженню COVID-19 або на необґрунтовані накази їхніх командирів.