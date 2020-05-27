Аграрії вийдуть на акції проти квотування імпорту добрив в інтересах монополії Фірташа

Завтра, 28 травня, в містах і селах України заплановані акції протесту аграріїв проти наміру Міністерства економіки, торгівлі та сільського господарства ввести квоти на імпорт мінеральних добрив в Україну.

Про це заявив голова Всеукраїнського конгресу фермерів Іван Слободяник.

Як раніше повідомлялося, Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі при Мінекономіки планує ввести обмеження на імпорт міндобрив до України з Європейського Союзу, Білорусі, Узбекистану та інших країн строком на 3 роки. Аграрії, експерти, народні депутати виступили проти квотування, оскільки воно зміцнить монополію Ostchem Дмитра Фірташа та спровокує збільшення цін на внутрішньому ринку добрив.

"На жаль, аграрії знову вимушені виходити на вулиці, тому що наш діалог із міністерством перетворився на монолог. Наші аргументи і цифри наштовхуються на одну позицію: ми маємо такий намір", — заявив Іван Слободяник.

Він також повідомив, що всі аграрні асоціації виступили проти планів міністерства й озвучили свою позицію на нараді в Офісі Президента України. Категорично проти квотування також Комітет Верховної Ради з питань аграрної та земельної політики. "Проте міністерство продовжує не чути нас. Замість того, щоб займатися польовими роботами, аграрії вимушені відстоювати свою позицію на акціях протесту", — наголосив голова Всеукраїнського конгресу фермерів.

Нагадаємо, у 2010 році Ostchem Фірташа за гроші Газпромбанку викупив чотири приватні заводи з виробництва міндобрив, а на два інші призначив лояльний менеджмент. Встановлення монополії призвело до подорожчання добрив для сільгоспвиробників одразу на 30-40%. З 2014 року почалася лібералізація ринку міндобрив. Була скасована реєстрація та зняті обмеження для виходу на український ринок виробників із Туреччини, Болгарії, Польщі, Литви, Марокко тощо. У результаті ціни на добрива та собівартість сільгосппродукції знизилися, наблизившись до рівня європейських.