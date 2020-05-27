Китайська держкорпорація CNBM: повторне зниження "зеленого" тарифу призведе до збитків "Ощадбанку" та банкрутства компаній в Україні

Очікуване дискримінаційне зниження "зелених" тарифів для учасників ринку сонячної енергетики може призвести до суттєвих збитків для державного "Ощадбанку", а також до банкрутства бізнесу китайських інвесторів в Україні.

Таку думку в інтерв'ю виданню "РБК-Україна" висловив директор CNBM New Energy Engineering Юнжчи Чен.

За його словами, намір уряду і Нацкомісії, що регулює сферу енергетики, знизити "зелений" тариф для вирішення проблем в енергогалузі може унеможливити виплату кредитних зобов'язань для компанії CNBM. При цьому, додав Юнжчи Чен, компанія не має до цих проблем жодного стосунку, оскільки з 2013 року компанія не відкривала нових проєктів і не нарощувала потужності своїх 10 СЕС.

"Ми вважаємо таку ініціативу дискримінаційною стосовно китайського бізнесу, оскільки наша компанія єдина, яку зниження тарифів вже торкнулося у 2015-16 році. Тоді тариф був знижений виключно для СЕС потужністю понад 10 МВт, тобто тільки для 10 наших об'єктів. Автори закону хотіли бачити за спиною китайської держкорпорації, яка входить у список 500 найбільших компаній світу, руку когось із колишніх чиновників України. Ми з документами на руках доводили, що це не так, але нас не хотіли слухати й не почули – в результаті тариф виключно для наших станцій був знижений на 44%", - сказав Юнжчи Чен.

За його словами, подальше зниження тарифів спричинить банкрутство бізнесу, втрату робочих місць і втрату податкових надходжень.

"Обговорюється модель зменшення гарантованого тарифу, але не пропонуються зустрічні кроки з інших сторін: ідея про продовження термінів дії тарифів вже не обговорюється, а послаблення з боку банків навіть не були на порядку денному. Всі пропонують зменшити доходи інвесторів, але ніхто не пропонує пропорційно списати борги банків або зменшити ставки фінансування", - сказав представник CNBM.

Юнжчи Чен зазначив, що зниження тарифів може призвести до втрати платоспроможності активами CNBM в Україні, які є великими клієнтами державного "Ощадбанку". "Ми тільки за 2019 рік виплатили банку 436,4 млн грн відсотків і 139,5 млн грн тіла кредиту. Після 2015 року ми вже один раз реструктуризували свою заборгованість. Банк мав сформувати під таку "проблемну" заборгованість додаткові резерви. За умови зниження тарифів залишок боргу доведеться реструктуризувати ще раз, і явно на довший термін, ніж до 2029 року. А це неприйнятно ні для нас, ні для банку, оскільки ставить під загрозу інтереси і вкладників, і держави", - підкреслив він.

Нагадаємо, CNBM є однією з найбільших держкорпорацій Китаю, входить до 500 найбільших компаній світу. Група є №1 у світі з виробництва цементу, гіпсокартону та скловолокна. До бізнес-групи входить також торгівля вугіллям, сталлю, продуктами лісу, будівельним обладнанням, верстатами, мінеральними продуктами тощо. В Україні володіє активами сумарною потужністю 267 МВт.