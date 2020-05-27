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Окупанти в Криму дозволили приватизацію винзаводу "Масандра"

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Окупанти в Криму дозволили приватизацію винзаводу "Масандра"
Підконтрольний Кремлю "парламент" окупованного Криму дозволив приватизувати підприємство з виробництва вин "Масандра". Таке рішення ухвалено на засіданні 27 травня.

Як передає Цензор.НЕТ, про це пише " "Крим.Реалії".

Вартість підприємства оцінили в 627,4 мільйона рублів (238 млн гривень).

"Доповнити об'єкти приватизації, які підлягають приватизації шляхом перетворення на господарське товариство: державним унітарним підприємством "виробничо-аграрне об'єднання "Масандра", - йдеться в документі.

Зазначимо, колекція вин "Масандри" (близько одного мільйона пляшок) є найбільшою у світі і занесена в 1998 році в Книгу рекордів Гіннесса.

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Автор: Леся Карпенко

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Топ коментарі

  • Dima30
    "Отметим, коллекция вин "Массандры" (около одного миллиона бутылок) является крупнейшей в мире и занесена в 1998 году в Книгу рекордов Гиннесса. Источник: https://censor.net/n3198358
    Ви впевненні що та колекція ще там знаходиться?
  • Валерій Atman
    Оккупанты в Крыму разрешили приватизацию винзавода "Массандра" - Цензор.НЕТ 9743
  • Серж Пир
    Ну так сами зебилов выбрали. Я даже больше скажу, с октября ни на пенсии, ни на зарпалты бюджетникам бабок просто нет.
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