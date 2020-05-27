Окупанти в Криму дозволили приватизацію винзаводу "Масандра"
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Підконтрольний Кремлю "парламент" окупованного Криму дозволив приватизувати підприємство з виробництва вин "Масандра". Таке рішення ухвалено на засіданні 27 травня.
Як передає Цензор.НЕТ, про це пише " "Крим.Реалії".
Вартість підприємства оцінили в 627,4 мільйона рублів (238 млн гривень).
"Доповнити об'єкти приватизації, які підлягають приватизації шляхом перетворення на господарське товариство: державним унітарним підприємством "виробничо-аграрне об'єднання "Масандра", - йдеться в документі.
Зазначимо, колекція вин "Масандри" (близько одного мільйона пляшок) є найбільшою у світі і занесена в 1998 році в Книгу рекордів Гіннесса.