Суд Івано-Франківська оштрафував на 34 тис. грн священника УПЦ МП за порушення карантину

Івано-Франківський міськсуд визнав винним священника УПЦ МП у недотриманні карантинних заходів і зобов’язав його сплатити 34 тисячі гривень адмінштрафу.

Про це йдеться у постанові Івано-Франківського міського суду, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Відповідно до протоколу про адміністративне правопорушення серії АПР18 №372239 від 21.04.2020, 21.04.2020 о 08 год 30 хв в м.Івано-Франківську по вул. Чорновола, 6Б, священник УПЦ Московського патріархату всупереч постанови Кабінету Міністрів України №255 від 02.04.2020 року, змін до постанови Кабінету Міністрів України №211 від 11.03.2020 року, а саме підпункту 7 пункту 2, провів масові релігійні заходи без забезпечення учасників засобами індивідуального захисту та недотримання санітарних та протиепідемічних заходів, чим вчинив адміністративне правопорушення, відповідальність за яке передбачена ст. 44-3 КУпАП. …Визнати винним у вчиненні адміністративного правопорушення та накласти адміністративне стягнення у вигляді штрафу в розмірі дві тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 34 тис. (тридцять чотири тисячі) гривень", - йдеться у постанові.

Літургію священник УПЦ МП проводив 21 квітня. На ній були присутні близько 20 осіб, з них до 8 парафіян знаходились у храмі, а решта – на його території. Під час хресної ходи половина вірян була без захисних масок попри те, що священник знав про вимоги карантинних заходів. Також під час освячення люди були без масок і не дотримувались безпечної дистанції.

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"З цього приводу визнає свою провину у вчиненому, оскільки не забезпечив порядок дотримання антикарантинних заходів на території храму під час святкування пасхальних свят", - зазначається у документі.

Відомо, що на судове засідання священник не з’явився попри те, що був повідомлений належним чином.

Постанова Івано-Франківського міського суду може бути оскаржена упродовж 10 днів з дня її винесення.

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